Vetrine della speranza Le foto dei cani anziani adottate dai negozianti

Le vetrine dei negozi si trasformano in spazi di speranza grazie alle foto di cani anziani adottati da negozianti, spinti dal desiderio di offrire loro una seconda possibilità. Blanco, Igor e Faldo, tra i 120 ospiti del canile, trovano così un nuovo volto e una nuova opportunità di vita. Le immagini di questi cani, con occhi pieni di affetto, attirano l’attenzione dei passanti e invitano a riflettere sul valore dell’accoglienza. La loro storia continua tra le vetrine e le strade della città.

© Lanazione.it - Vetrine della speranza. Le foto dei cani anziani “adottate“ dai negozianti

Tra calzature, abiti e libri compaiono gli sguardi teneri di Blanco, Igor, e Faldo, i più anziani tra i 120 ospiti del canile. Hanno vissuto gran parte della loro vita nella struttura di Mezzavia, ma nonostante l’età non è mai troppo tardi per cercare il calore di una famiglia. Così a partire da ieri mattina i negozi del centro storico si sono trasformati in una galleria di speranza. L’iniziativa "Vetrine solidali", ideata dalle volontarie Enpa e subito accolta dal Consorzio Pro Centro, punta a dare visibilità proprio a quei cani che, per ragioni anagrafiche, hanno meno possibilità di essere notati rispetto ai cuccioli. 🔗 Leggi su Lanazione.it Patricia Masithela sbranata dai cani: le foto sui social. Sit-in dei familiari davanti al tribunaleUn sit-in si è svolto questa mattina davanti al tribunale di Latina, promosso da familiari e amici di Patricia Masithela, la giovane sudafricana deceduta a gennaio scorso dopo essere stata attaccata da alcuni cani nel giardino di una villetta. Sui social le foto della 26enne sbranata dai cani, la famiglia chiede "giustizia". E' accaduto a LatinaSui social sono circolate immagini shock di una giovane donna di 26 anni vittima di un attacco da parte dei cani a Latina. Temi più discussi: Vetrine della speranza. Le foto dei cani anziani adottate dai negozianti; Vetrine solidali per i nonni del canile; CITTÀ DI CASTELLO (PG), VETRINE SOLIDALI PER PROMUOVERE L'ADOZIONE DEI NONNI DEL CANILE; La Panda usata come ariete per sfondare la vetrina della gioielleria. Tornano i 'Giochi della Speranza', a Milano le olimpiadi in carcereTornano i Giochi della Speranza. Sabato 28 febbraio scenderanno in campo quattro delegazioni - detenuti, polizia penitenziaria, magistrati e rappresentanti della società civile - per la prima volta al ... ansa.it Milano, svelate le vetrine della Rinascente dedicate ai giochi di Milano-Cortina 2026Si accende la facciata della Rinascente e vengono svelate le vetrine allestite a tema Giochi olimpici e paralimpici invernali di Milano Cortina 2026. A Window on the Winter Games: aspettando Milano ... milano.repubblica.it Originale campagna pro-adozioni nel cuore di Città di Castello. Da questa mattina, le vetrine del centro storico si sono riempite di sguardi speciali: quelli dei cani anziani del canile comprensoriale di Lerchi. Le locandine con foto e brevi storie raccontano la dol - facebook.com facebook