Cane cade nella Senna a Parigi | il video del salvataggio da parte dei tanti passanti accorsi in aiuto
Un cane è caduto nella Senna a Parigi e, non riuscendo più a uscire dall’acqua, ha attirato l’attenzione di molti passanti. Alcuni di loro si sono avvicinati per tentare di aiutarlo, mentre altri hanno chiamato i servizi di emergenza. In breve tempo, un gruppo di persone si è organizzato per mettere in salvo l’animale, che è stato poi portato in sicurezza. Un video mostra i momenti del salvataggio.
Un cane caduto nella Senna a Parigi non riusciva più a risalire, ma è stato salvato grazie al lavoro di squadra di numerosi passanti accorsi in aiuto.🔗 Leggi su Fanpage.it
Notizie correlate
Lupo cade in un canale nel Veronese: il video del salvataggio dei Vigili del FuocoUna lupa che si era rifugiata all'interno di un pilone in un canale a San Giovanni Lupatoto è salvata dai Vigili del Fuoco: ora è al CRAS prima del...
Cane incastrato sotto un'auto, il salvataggio della Polizia a Pescara – Il video(Agenzia Vista) Pescara, 15 marzo 2026 Intervento della Squadra Volante a Pescara per il salvataggio di un cane rimasto bloccato sotto un veicolo in...