Cane cade nella Senna a Parigi | il video del salvataggio da parte dei tanti passanti accorsi in aiuto

Un cane è caduto nella Senna a Parigi e, non riuscendo più a uscire dall’acqua, ha attirato l’attenzione di molti passanti. Alcuni di loro si sono avvicinati per tentare di aiutarlo, mentre altri hanno chiamato i servizi di emergenza. In breve tempo, un gruppo di persone si è organizzato per mettere in salvo l’animale, che è stato poi portato in sicurezza. Un video mostra i momenti del salvataggio.

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