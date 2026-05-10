L’Unione Europea ha deciso di mantenere i finanziamenti del Piano di sviluppo rurale destinati alle aziende italiane coinvolte nella produzione di canapa light, evitando così la sospensione dei fondi previsti. Questa scelta arriva in un momento di incertezza legata al Decreto Sicurezza italiano, che rischia di mettere a rischio le risorse europee e la sicurezza di circa 30.000 lavoratori impiegati nel settore.

? Domande chiave Come influirà la decisione di Bruxelles sulla sicurezza dei 30.000 lavoratori?. Perché il Decreto Sicurezza italiano mette in pericolo i fondi europei?. Chi ha guidato la battaglia politica per salvare i 500 milioni del settore?. Cosa rischiano gli imprenditori a causa del conflitto tra leggi nazionali ed europee?.? In Breve Settore da 500 milioni di euro con 30 mila lavoratori coinvolti.. Gettito fiscale di 150 milioni di euro per lo Stato italiano.. Conflitto con l'articolo 18 del Decreto Sicurezza approvato nell'aprile 2025.. Sussidi PAC garantiti per il periodo compreso tra il 2027 e il 2034.. La Commissione Sviluppo Regionale dell’Europarlamento ha respinto il 5 maggio a Bruxelles la proposta di Giuseppe Milazzo, salvaguardando i finanziamenti europei per le imprese italiane che coltivano canapa e cannabis light.🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Canapa light: l’Europa salva i fondi PAC alle aziende italiane

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