Il tribunale di Trani ha sospeso l’applicazione dell’articolo 18 relativo alla canapa industriale, decisione che si unisce a quella presa dai tribunali di Brindisi. La sospensione riguarda le restrizioni legate alla coltivazione di questa pianta, che era soggetta a limitazioni specifiche. La questione riguarda anche come questa decisione influenzerà le aziende agricole che coltivano canapa. Le due corti hanno agito in modo analogo, adottando misure simili di sospensione.

? Domande chiave Come influirà la decisione della Corte Costituzionale sulle aziende agricole?. Perché i tribunali di Trani e Brindisi hanno agito in modo identico?. Chi pagherà i danni economici causati dai sequestri e dai blocchi?. Quali sono le reali conseguenze per le microimprese della filiera?.? In Breve Precedente simile già registrato presso il tribunale di Brindisi.. Settore regolato dalla legge 2422016 su processi tracciati.. Impatto su microimprese con sequestri prodotti e blocchi conti.. Antonio Macchia guida l'Alpaa Puglia nella difesa del comparto.. Il tribunale di Trani ha disposto la sospensione del procedimento e la rimessione all’organo costituzionale dell’articolo 18 del decreto sicurezza, colpendo la normativa che incide sulla canapa industriale.🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Canapa industriale: il tribunale di Trani sospende l’articolo 18

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