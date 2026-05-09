Canapa industriale scelta miope del governo | un altro tribunale sconfessa l' articolo 18

Un tribunale ha respinto una disposizione relativa alla canapa industriale, aggiungendo una sentenza negativa rispetto alle recenti decisioni governative su questo settore. La questione è stata affrontata anche da Antonio Macchia, presidente di un’associazione di agricoltori, che ha espresso il proprio punto di vista sulla normativa e sulle sue implicazioni. La vicenda riguarda le interpretazioni legali sulle coltivazioni di canapa e le restrizioni applicate dal governo.

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Riceviamo e pubblichiamo una riflessione di Antonio Macchia (presidente Alpaa Puglia) in merito al tema della canapa industriale.La decisione del tribunale di Trani, che arriva dopo quella già assunta dal tribunale di Brindisi, segna un punto di non ritorno: due giudici, in due territori diversi.🔗 Leggi su Brindisireport.it ? Hai trovato interessante questa notizia? Condividila sui social e partecipa alla discussione con altri lettori. RedditFacebookX Notizie correlate Eolico offshore, il progetto rimane fermo. De Pascale: "Vogliono puntare sul galleggiante, scelta miope del Governo"Il progetto del parco Agnes, il fotovoltaico offshore di Ravenna, rimane “in freezer”, spiega il presidente della Regione Emilia-Romagna, Michele de... Avs: "Il trasferimento è una scelta miope"Sul futuro del centro di aggregazione giovanile, che l’amministrazione vuole trasferire dal centro storico agli spazi della biblioteca comunale... Aggiornamenti e dibattiti Argomenti più discussi: Primo maggio amaro: la canapa industriale e il lavoro sacrificato sull’altare dell’ideologia; Cgil Puglia. Due tribunali, un’unica verità sulla canapa industriale: l’art. 18 va fermato. Il governo colpisce una filiera che crea lavoro. Canapa industriale, scelta miope del governo: un altro tribunale sconfessa l'articolo 18La riflessione di Alpaa Puglia, che difende il settore produttivo. Dopo l'ordinanza di Brindisi, quella di Trani: per i giudici è necessario sospendere il procedimento e rimettere la norma alla Corte ... brindisireport.it Canapa, coltivatori indagati per droga: piantagioni sequestrate ed estirpate. L’interrogazione M5s e il caso SardegnaUn coltivatore di canapa industriale arrestato in Puglia, scagionato dopo tre giorni in carcere. Mentre in Sardegna i sequestri agli agricoltori non si sono mai fermati. Eppure il ministro ... ilfattoquotidiano.it La commissione REGI del Parlamento europeo apre i fondi agricoli all'intera pianta di canapa. FdI tenta di escludere le infiorescenze con un emendamento e perde. Mentre il decreto sicurezza del governo Meloni strangola la filiera. x.com