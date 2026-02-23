La UEFA sospende ma non squalifica Prestianni per gli insulti a Vinicius | sfruttato l'articolo 14

La UEFA sospende Prestianni dopo aver accusato insulti a Vinicius, collegando l’azione alla possibile violazione dell’articolo 14 del Regolamento Disciplinare. La decisione arriva dopo che sono emersi commenti considerati offensivi durante una partita, portando a un’indagine ufficiale. La misura riguarda esclusivamente la sospensione temporanea e non la squalifica definitiva. La vicenda continua a tenere banco tra tifosi e addetti ai lavori.

La misura è legata alla violazione, al momento solo ipotizzata, del Regolamento Disciplinare UEFA relativo ai comportamenti discriminatori. Solo al termine dell’istruttoria si saprà se la sospensione si trasformerà in una lunga squalifica o se il giocatore sarà prosciolto. 🔗 Leggi su Fanpage.it

