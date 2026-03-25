È stata inaugurata la pinacoteca Fram, spazio dedicato all’arte contemporanea e moderna. La collezione in esposizione comprende 150 opere. L’apertura segna l’inizio di un progetto di riqualificazione dell’area mercatale tra piazza Garibaldi e via Martinengo Cesaresco, avviato nel 2020. La struttura si trova nel quartiere interessato dai lavori di rinnovamento iniziati tre anni fa.

È stata inaugurata la nuova pinacoteca di arte contemporanea e moderna Fram: che dovrebbe rappresentare la prima pietra della riqualificazione dell’area mercatale tra piazza Garibaldi e via Martinengo Cesaresco, partita nel 2020. L’edificio polifunzionale sorto al centro del Foro Boario per volere del sindaco Tiziano Belotti e della Giunta ospita circa 150 opere che arrivano dalla collezione Bonetti-Zucchetti. Comprende 24 opere di Gerolamo Calca, uno degli artisti più importanti della storia rovatese, pittore acclamato dentro e fuori i confini nazionali, tra la fine del XIX e la prima metà del XX secolo; ci saranno anche una quarantina di opere di Giuseppe Bonetti e una selezione di opere provenienti da tutto il mondo tra cui quelle di Hans Richter, Piero Dorazio, Alberto Burri, Sonia Delaunay, Bruno Munari, Robert Indiana. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

© Ilgiorno.it - Aperta la nuova pinacoteca Fram. In mostra collezione di 150 opere

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