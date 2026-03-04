Laureus 2026 | da Jannik Sinner a Simone Barlaam le nomination

Sono state rese note le nomination per i Laureus World Sports Awards 2026, eventi conosciuti come gli “Oscar dello Sport” e definiti anche “i premi degli atleti”. Tra i candidati figurano il tennista Jannik Sinner e la nuotatrice Simone Barlaam, che si contendono il riconoscimento in questa edizione. La cerimonia si terrà quest’anno e le candidature sono state ufficializzate nelle ultime settimane.

È ufficialmente iniziato il conto alla rovescia per i Laureus World Sports Awards 2026, considerati gli "Oscar dello Sport" e noti anche come "i premi degli atleti". Recordman, medaglie d'oro e giovani promesse si contenderanno la prestigiosa statuetta "The Laureus", riconosciuta a livello mondiale come il massimo riconoscimento per l'eccellenza sportiva. I vincitori saranno scelti dai membri della Laureus World Sports Academy, la giuria composta da leggende dello sport, e premiati durante la cerimonia in programma per il terzo anno consecutivo a Madrid, nel suggestivo Palacio de Cibeles.