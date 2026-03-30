Tonali Juventus affare sempre più difficile | tre top club di Premier League lo vogliono Le ultime novità

Tre club di Premier League sono interessati a Tonali, rendendo sempre più complicate le trattative con la Juventus. La volontà dei club stranieri di portarlo in Inghilterra si rafforza in vista del mercato estivo, complicando le possibilità di un trasferimento. La situazione si fa più intricata man mano che si avvicina il periodo di trattative ufficiali.

Tonali Juventus, affare sempre più difficile: tre top club di Premier League lo vogliono e spingono in vista del mercato estivo. Le novità. La Juve osserva con attenzione le evoluzioni del mercato internazionale, specialmente per quanto riguarda i profili monitorati per il centrocampo. Secondo quanto riportato da Fabrizio Romano su X, il Manchester United ha messo Sandro Tonali in cima alla lista dei desideri per giugno. CALCIOMERCATO JUVE LIVE Il centrocampista italiano sarebbe aperto al trasferimento in una delle realtà più gloriose della Premier League. Tuttavia, la concorrenza è serrata: anche Manchester City e Arsenal hanno richiesto aggiornamenti sulla situazione dell’ex milanista. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com

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