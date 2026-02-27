Senesi Juve | i bianconeri hanno già avanzato la loro proposta ma sul difensore piombano questi tre top club europei Ultime

La Juventus ha già fatto una prima proposta verbale per il difensore argentino. Sul giocatore, però, si sono posizionati tre grandi club europei, pronti a contendere il trasferimento. La situazione si sviluppa in un mercato molto competitivo, con i vari team che cercano di assicurarsi il centrale prima della fine delle trattative. La decisione finale dipenderà dalle offerte e dalle strategie di ogni club coinvolto.

Senesi Juve, i bianconeri presentano 1 prima offerta verbale per il centrale argentino ma devono battere la fitta concorrenza dei top club europei. La Juventus sta pianificando con estrema cura le prossime mosse di mercato per rinforzare in modo significativo il proprio reparto arretrato. Il nome di Marco Senesi è diventato l’obiettivo numero uno per garantire solidità alla difesa della Vecchia Signora nel prossimo futuro. Il dirigente Comolli sta lavorando alacremente per anticipare i tempi e bruciare sul tempo le altre pretendenti internazionali. L’intenzione del club bianconero è quella di assicurarsi un profilo di spessore che possa integrarsi perfettamente nei meccanismi tattici della squadra, portando esperienza e carisma all’interno dello spogliatoio. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com

Senesi alla Juve, previsti nuovi contatti nei prossimi giorni per il difensore: da battere la concorrenza di questi clubdi Redazione JuventusNews24Senesi alla Juve, i bianconeri non mollano la pista del difensore del Bournemouth.

La Juve è il club più avanti per Marcos Senesi. Le parti stanno parlando e proseguendo nei loro contatti. La Juventus sta lavorando sulla base di un quadriennale (fino al 2030) con uno stipendio più alto di quello percepito ora. Si attende solo l'invio ufficiale de - facebook.com facebook

