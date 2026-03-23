Ultimissime Juve LIVE | Cambiaso nel mirino del Barcellona Holm vede il rientro in campo

Da juventusnews24.com 23 mar 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Ultimissime Juve LIVE, tutte le notizie del giorno in tempo reale. Le ultime ore della giornata in casa bianconera. Ultimissime Juve live: rimanete aggiornati con tutte le notizie più rilevanti che riguardano la Juventus. Le informazioni vengono costantemente aggiornate dalla redazione di Juventus News 24. Ultimissime Juve LIVE – 23 marzo 2026. Infortunio Holm, Spalletti può sorridere: ecco quando potrà riabbracciare l’esterno. Le novità sul suo possibile rientro in campo. Ore 15.30 – Infortunio Holm, le ultimissime notizie confermano il rientro in gruppo dopo la sosta per le nazionali. Un rinforzo in più per la fascia Cambiaso Barcellona, clamorosa rivelazione in vista dell’estate: l’esterno della Juventus è nella lista dei blaugrana! Ultime. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com

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