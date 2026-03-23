Ultimissime Juve LIVE | Cambiaso nel mirino del Barcellona Holm vede il rientro in campo
Ultimissime Juve LIVE, tutte le notizie del giorno in tempo reale. Le ultime ore della giornata in casa bianconera. Ultimissime Juve live: rimanete aggiornati con tutte le notizie più rilevanti che riguardano la Juventus. Le informazioni vengono costantemente aggiornate dalla redazione di Juventus News 24. Ultimissime Juve LIVE – 23 marzo 2026. Infortunio Holm, Spalletti può sorridere: ecco quando potrà riabbracciare l’esterno. Le novità sul suo possibile rientro in campo. Ore 15.30 – Infortunio Holm, le ultimissime notizie confermano il rientro in gruppo dopo la sosta per le nazionali. Un rinforzo in più per la fascia Cambiaso Barcellona, clamorosa rivelazione in vista dell’estate: l’esterno della Juventus è nella lista dei blaugrana! Ultime. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com
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