Cambiaso letale a Lecce | non solo l’assist per Vlahovic tutti i numeri di una prestazione solida dall’inizio alla fine

Durante la partita contro il Lecce, il giocatore ha fornito un assist decisivo e si è distinto per una prestazione complessivamente solida. La sua presenza in campo ha contribuito a mantenere alta la qualità del gioco, con numeri che si sono fatti notare dall’inizio alla fine dell’incontro. La sua azione ha influenzato il risultato finale, dimostrando un rendimento efficace e costante.

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di Luca Fioretti Cambiaso letale a Lecce: il laterale bianconero decide la sfida contro i salentini con un assist lampo e numeri da capogiro per blindare l’Europa. La Juventus espugna il campo di Lecce grazie a una rete fulminea. Protagonista assoluto dell’avvio è Andrea Cambiaso, autore di un assist magistrale dopo pochissimi secondi dall’inizio delle ostilità. Il laterale ha servito con precisione chirurgica Dusan Vlahovic, permettendo all’attaccante serbo di sbloccare immediatamente il risultato e mettere in discesa una gara carica di pressioni. L’esterno ligure ha interpretato il ruolo con una maturità sorprendente, agendo su tutta la fascia e garantendo una spinta costante alla manovra offensiva orchestrata da Luciano Spalletti.🔗 Leggi su Juventusnews24.com © Juventusnews24.com - Cambiaso letale a Lecce: non solo l’assist per Vlahovic, tutti i numeri di una prestazione solida dall’inizio alla fine ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video Notizie correlate Sei Nazioni, a Twickenham c’è solo l’Irlanda: Inghilterra dominata dall’inizio alla fineA Twickenham c’è una sola squadra in campo: l’Irlanda, che demolisce l’Inghilterra 42-21 con 5 mete e zittisce le tante critiche delle prime due... Continassa Juve: i convocati per la trasferta di Lecce, Vlahovic pronto a partire dall’iniziodi Redazione JuventusNews24Le ultime notizie di formazione Juve in vista del prossimo impegno, infortunati e tempi di recupero, diffidati e news...