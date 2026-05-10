Cambiaso letale a Lecce | non solo l’assist per Vlahovic tutti i numeri di una prestazione solida dall’inizio alla fine

Da juventusnews24.com 10 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Durante la partita contro il Lecce, il giocatore ha fornito un assist decisivo e si è distinto per una prestazione complessivamente solida. La sua presenza in campo ha contribuito a mantenere alta la qualità del gioco, con numeri che si sono fatti notare dall’inizio alla fine dell’incontro. La sua azione ha influenzato il risultato finale, dimostrando un rendimento efficace e costante.

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di Luca Fioretti Cambiaso letale a Lecce: il laterale bianconero decide la sfida contro i salentini con un assist lampo e numeri da capogiro per blindare l’Europa. La  Juventus  espugna il  campo  di Lecce grazie a una rete fulminea. Protagonista assoluto dell’avvio è  Andrea Cambiaso, autore di un  assist magistrale  dopo pochissimi secondi dall’inizio delle ostilità. Il laterale ha servito con precisione chirurgica  Dusan Vlahovic, permettendo all’attaccante serbo di sbloccare immediatamente il risultato e mettere in discesa una gara carica di pressioni. L’esterno ligure ha interpretato il ruolo con una  maturità sorprendente, agendo su tutta la fascia e garantendo una spinta costante alla manovra offensiva orchestrata da  Luciano Spalletti.🔗 Leggi su Juventusnews24.com

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