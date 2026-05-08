Continassa Juve | i convocati per la trasferta di Lecce Vlahovic pronto a partire dall’inizio

La Juventus ha annunciato i giocatori convocati per la trasferta di Lecce, con Vlahovic che dovrebbe partire dall'inizio. La lista include i giocatori disponibili e quelli ancora alle prese con infortuni, mentre sono stati comunicati anche i dettagli sui diffidati. La formazione ufficiale sarà definita in vista della partita, che si svolgerà alla prossima giornata di campionato. La società ha aggiornato sui tempi di recupero dei giocatori infortunati.

Le ultime notizie di formazione Juve in vista del prossimo impegno, infortunati e tempi di recupero, diffidati e news dalla Continassa. Continassa Juve – Tutti gli aggiornamenti in casa Juve su infortunati e tempi di recupero, probabili formazioni in vista dei prossimi impegni, diffidati e novità dalla Continassa. Allenamento Juve: le ultime dalla Continassa. Domani la Juventus sarà ospite del Lecce per una sfida cruciale per la qualificazione alla prossima Champions League. Tutti i bianconeri sono stati convocati da Spalletti ad eccezione di Cabal e Milik che restano ai box, Vlahovic è pronto invece a partire dall’inizio. Infortunati Juve: il punto dall’infermeria.🔗 Leggi su Juventusnews24.com

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