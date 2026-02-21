Sei Nazioni a Twickenham c’è solo l’Irlanda | Inghilterra dominata dall’inizio alla fine

A Twickenham c’è una sola squadra in campo: l’Irlanda, che demolisce l’Inghilterra 42-21 con 5 mete e zittisce le tante critiche delle prime due settimane di Sei Nazioni, che l’avevano vista perdere male con la Francia e battere con grandissima fatica l’Italia. È la vittoria più larga di sempre per gli irlandesi a Londra: superato il 32-15 del 2022. La squadra di Farrell sfodera una prestazione degna dei tempi migliori contro un’Inghilterra irriconoscibile: da co-favoriti per la vittoria del torneo dopo 12 vittorie consecutive nel tra il 2025 e il 2026 gli inglesi si ritrovano con due sconfitte consecutive sul groppone e sono praticamente già fuori dalla lotta. 🔗 Leggi su Gazzetta.it

Rugby, Sei Nazioni 2026: l’Irlanda sbanca Twickenham. Inghilterra annichilitaL’Irlanda ha vinto con forza contro l’Inghilterra a Twickenham, causando una grande delusione ai padroni di casa.

Sei Nazioni, l’Italrugby a Dublino per sfidare il tabù IrlandaL’Italrugby si prepara a sfidare l’Irlanda a Dublino, dopo aver battuto la Scozia in casa nella prima partita del Sei Nazioni 2026.

Vedi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia o scorri a sinistra ← per la prossima news.

Argomenti discussi: Sei Nazioni 2026, Galles: i tifosi se ne vanno. Biglietti invenduti e ricavi in calo; Sei Nazioni: partita dentro-fuori per Inghilterra e Irlanda; Come guardare Inghilterra-Irlanda on-line gratuitamente; Sei Nazioni: dove e quando si vede Inghilterra-Irlanda in diretta TV e streaming.

Rugby, Sei Nazioni 2026: l’Irlanda sbanca Twickenham. Inghilterra annichilitaL’Irlanda domina a Twickenham e si impone con autorità sull’Inghilterra nel match inaugurale della terza giornata del Sei Nazioni 2026, confermando il ... oasport.it

Diretta/ Inghilterra Galles (risultato 36-6) video streaming tv: meta ospite! (Sei Nazioni 2026, 7 febbraio)Diretta Inghilterra Galles streaming video tv: il Sei Nazioni 2026 per le due nazionali inizia a Twickenham, le rose sono ancora oggi favorite. ilsussidiario.net

La sfida per il Millennium Trophy apre la terza giornata del torneo: tutte le info per seguire il match di Twickenham x.com

Il CT dell’ItalRugby Gonzalo Quesada ha ufficializzato la lista dei convocati per il terzo incontro del Guinness Sei Nazioni 2026 in casa della Francia Anna Bigarello - facebook.com facebook