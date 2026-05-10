Cambia tutto per Carlos Alcaraz | le ultime notizie sull’infortunio

Carlos Alcaraz ha ripreso a muoversi dopo un periodo difficile dovuto a un infortunio al polso destro. La sua stagione sulla terra si è interrotta, impedendogli di partecipare ai tornei di Roma e Roland Garros. Dopo giorni di incertezza, il tennista sembra aver iniziato a riprendere le proprie attività, anche se non sono ancora stati comunicati dettagli sul suo rientro ufficiale.

Carlos Alcaraz sarebbe tornato a vedere un po’ di luce dopo giorni pesanti.. La sua stagione sulla terra si è fermata per il problema al polso destro, lo stesso che lo ha portato a saltare Roma e Roland Garros. Il punto, adesso, non sarebbe più soltanto capire cosa si è perso, ma cosa potrebbe ancora salvare. Secondo Diario Sport, le ultime immagini di Alcaraz avrebbero invitato a un certo ottimismo in vista della stagione sull’erba, con Wimbledon come obiettivo possibile, anche se non ancora da dare per acquisito. Il polso, per uno come Alcaraz, cambia quasi tutto. Se quella zona non risponde bene, non basta stringere i denti, perché il rischio sarebbe portarsi dietro il problema per mesi.🔗 Leggi su Sportface.it

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