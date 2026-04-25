L'infortunio di Carlos Alcaraz i segnali sottovalutati e le insidie della fibrocartilagine triangolare

Carlos Alcaraz ha comunicato di non poter partecipare al torneo di Roma e al Roland Garros a causa di una lesione al tendine dell'articolazione. L’atleta spagnolo ha spiegato di aver subito un infortunio che richiede un periodo di recupero, senza fornire dettagli aggiuntivi sulle condizioni specifiche. La notizia ha fatto subito il giro del mondo tennistico, sollevando preoccupazioni sulla durata della sua assenza dai prossimi appuntamenti.

Carlos Alcaraz ha annunciato la sua assenza al torneo di Roma e al Roland Garros. Il tennista spagnolo soffre per una lesione al tendine dell'articolazione. I rischi di questo infortunio non sono da sottovalutare.🔗 Leggi su Fanpage.it

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