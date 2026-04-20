Carlos Alcaraz potrebbe dover interrompere la stagione a causa di un infortunio. Le valutazioni mediche suggeriscono che potrebbe essere necessaria una lunga assenza, in particolare sui campi in terra battuta. La situazione ha sollevato preoccupazioni tra gli addetti ai lavori, considerando i tempi di recupero e le possibili ripercussioni sulla programmazione futura del tennista. La decisione finale dipenderà dagli esiti degli esami diagnostici e dalle indicazioni mediche.

Calcio Napoli, notizie e calciomercato SSC Napoli su Napolipiu. Aggiornamenti quotidiani su squadra, cultura e storia partenopea. Il giovane talento spagnolo Carlos Alcaraz potrebbe essere costretto a disertare il resto della stagione sulla terra rossa a causa di un infortunio al polso, subito durante il torneo di Barcellona. Questo problema fisico potrebbe avere ripercussioni significative sul suo calendario di tornei europei. Durante la sua vittoria contro Otto Virtanen, Alcaraz ha accusato un infortunio al polso che lo ha costretto a ritirarsi prima di affrontare Tomas Machac nel turno successivo. Dopo il suo ritiro, la situazione è peggiorata, portando il giovane campione a ritirarsi anche dal Madrid Open, un evento che ha dovuto saltare per il secondo anno consecutivo.🔗 Leggi su Napolipiu.com

© Napolipiu.com - Carlos Alcaraz rischia un lungo stop per infortunio: le preoccupazioni aumentano.

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