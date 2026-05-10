Calo demografico? Vietare l’aborto è la soluzione di Pillon
Un politico ha recentemente proposto di vietare l’aborto come soluzione al calo della natalità nel paese. La questione ha attirato l’attenzione su un dibattito più ampio che coinvolge aspetti come il sostegno alle famiglie, le politiche sul congedo di paternità e l’organizzazione scolastica. La proposta ha suscitato reazioni contrastanti tra chi la sostiene e chi ne critica le implicazioni. Intanto, il tasso di natalità continua a registrare un trend in diminuzione nel paese.
Quando si pensa alle cause dell’ormai consolidato calo della natalità in Italia, vengono di solito in mente gli scarsi aiuti alle famiglie con figli, le difficoltà con cui viene riconosciuto il congedo di paternità, un calendario scolastico fermo a quando eravamo un popolo di contadini e messo in.🔗 Leggi su Today.it
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