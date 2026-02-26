All’inizio del 2016 i residenti di Tolentino erano 20.099. Alla fine del 2025 invece ne sono 17.567. In quasi dieci anni, la città conta oltre 2.530 residenti in meno. Una fotografia demografica su cui hanno pesato il terremoto e la denatalità. Pur restando il quarto Comune della provincia per numero di abitanti, dal 2024 al 2025, Tolentino ha registrato un calo di 111 abitanti. Nel triste anno del terremoto, il 2016, da gennaio a dicembre la città è passata da 20.099 a 19.861 unità, con l’esodo degli sfollati. Qualcuno non è più tornato. Da allora la popolazione ha continuato a scendere: 19.428 residenti nel 2017, 19.152 nel 2018, 18.881 nel 2019, 18. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - Calo demografico: persi 2.500 residenti

Leggi anche: Sogliano resiste al calo demografico

La A senza big combatte il calo demograficoChivu e Allegri hanno regalato un Natale Supertriste ai tifosi, per l'Ai di X niente panettone ma carbone (sopra).

Temi più discussi: Calo demografico: persi 2.500 residenti; In due anni nelle Marche si sono persi 2.265 studenti nelle scuole della Regione; Quattromila dipendenti persi in sei anni, i piccoli Comuni di Lombardia sono in affanno; Iscrizioni scolastiche Marche, calo strutturale del 5% alle Superiori e -688 alunni alla Primaria: i dati del triennio 2024-2027.

L’inverno demografico in città. Persi altri duecento abitanti, i nuovi nati in calo del 10%Nel 2025 residenti a quota 40.628. Albanesi e peruviani le comunità straniere più numerose. Solo 224 bebè in un anno: Alessandro il nome più gettonato tra i maschi, Adele tra le femmine. ilrestodelcarlino.it

In due anni nelle Marche si sono persi 2.265 studenti nelle scuole della RegioneTra gli anni scolastici 2024-2025 e il 2026-2027, le Marche registrano una perdita di 2.265 allievi nelle classi prime, sommando i saldi negativi dei quattro ordini scolastici: -280 all'infanzia ... ansa.it

Il calo demografico nel Piacentino si fa sentire alle scuole elementari dal prossimo anno scolastico - facebook.com facebook