Taglio di 60 docenti scolastici Nistoro Pd | Calo demografico non può essere la scusa

Un taglio di circa 60 insegnanti nelle scuole della provincia di Ferrara ha suscitato reazioni tra gli addetti ai lavori. La decisione, comunicata ufficialmente, interessa direttamente le istituzioni scolastiche locali. Il rappresentante di un sindacato ha commentato che il calo demografico non può essere considerato una giustificazione per questa riduzione del personale. La questione riguarda anche le famiglie e gli studenti del territorio.

“Il taglio di circa 60 docenti nel territorio ferrarese è una notizia che riguarda tutti, non solo il mondo della scuola. Riguarda le famiglie, gli studenti, i territori e il futuro della nostra provincia. Quando si taglia sulla scuola, non si risparmia davvero: si scaricano i costi sui ragazzi.🔗 Leggi su Ferraratoday.it Notizie correlate Modena, 38 docenti a rischio: il calo demografico taglia i posti? Cosa scoprirai Quali istituti modenesi perderanno più docenti di sostegno quest'anno? Come influiranno i tagli al personale sulla gestione delle... Scuola casertana in affanno: 253 docenti in esubero, pesa il calo demograficoIl calo demografico continua a produrre effetti tangibili sul sistema scolastico casertano, incidendo in maniera significativa sugli organici e... Approfondimenti e contenuti Argomenti più discussi: Taglio di 60 docenti scolastici, Nistoro (Pd): Calo demografico non può essere la scusa; Scuola, 60 docenti perderanno il posto. Flc Cgil Ferrara denuncia i tagli e scatta lo sciopero; Tagli a classi e docenti nell’Alberghiero Federico II di Svevia, scoppia il caso: A rischio inclusione e diritto allo studio; Organici scuola 2026/27: indicatore socio-economico, dispersione implicita e spopolamento: ecco i criteri per le classi in deroga. Carta docente, Manzi: Dal governo un taglio inaccettabile dopo mesi di ritardiDopo mesi di ritardi e silenzi- segnalati nelle numerose interrogazioni presentate in questi mesi- il governo annuncia finalmente l’attivazione della carta del docente per l’anno scolastico 2025-2026 ... partitodemocratico.it 5/5/26.Taglio di Po. La tecnologia svizzera non invasiva contro il dolore con magneti statici certificati(T-Therapy,promossa da IFI,Istituto flebologico italiano) viene presentata oggi dalle 18.30 in sala Falcone e sarà seguita poi da 3 sedute nel poliambulatorio di - facebook.com facebook Capitolo #sicurezza: quelli che continuamente ne straparlano hanno appena approvato un taglio dei programmi di integrazione dei minori stranieri, che consentiva di proseguire fino ai 21 anni i percorsi di studio e lavoro già avviati positivamente. Secondo voi, x.com