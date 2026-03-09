Energia il paradosso lombardo | consumi record ma il fotovoltaico va al rallentatore

In Lombardia, nel 2025, il settore del fotovoltaico mostra segnali di rallentamento, nonostante i consumi energetici siano ai massimi storici. La regione, che fino a poco tempo fa aveva puntato molto sull’espansione delle energie rinnovabili, ora si trova a fronteggiare una diminuzione delle installazioni di impianti solari. Questa situazione è stata confermata da una nota diffusa da un’associazione ambientalista locale.

Mentre il fabbisogno elettrico regionale vola verso i 72 twh, le nuove installazioni solari frenano bruscamente: ecco perché la Lombardia rischia di mancare l'appuntamento con l'autonomia Il mercato del fotovoltaico in Lombardia registra un rallentamento nel corso del 2025. Lo si legge in una nota di Legambiente Lombardia delle scorse ore. Dopo i 959 mw (megawatt) installati nel 2024, la nuova potenza messa a terra l'anno scorso si è fermata a 692 mw. Il dato emerge in un contesto di crescente fabbisogno energetico regionale, spinto dall'elettrificazione dei consumi e dall'insediamento di nuovi data center. Barbara Meggetto, presidente di Legambiente Lombardia, definisce il rallentamento "un segnale preoccupante".