Nel calciomercato estivo del 2025, il Milan ha acquistato dal Chelsea l’attaccante francese Christopher Nkunku per 42 milioni di euro, bonus inclusi. Nato nel 1997, Nkunku ha iniziato la sua avventura rossonera con aspettative alte, ma finora non ha soddisfatto le attese nel suo primo anno in maglia milanese. La situazione del calciatore resta al centro di discussioni tra tifosi e addetti ai lavori.

Giunto al Milan dal Chelsea nel calciomercato estivo 2025 per 37 milioni di euro, più 5 di bonus e una percentuale sulla futura rivendita, l'attaccante francese Christopher Nkunku - classe 1997 - ha deluso le aspettative. In 1.346' giocati in 32 presenze tra Serie A, Coppa Italia e Supercoppa Italiana, infatti, l'ex anche di RB Lipsia e PSG ha segnato appena 6 gol (di cui il 50% su calcio di rigore) e fornito 3 assist. Un rendimento che non soddisfa il Milan. Ma, a quanto pare, neanche l'entourage di Nkunku è felice del minutaggio concesso al numero 18 rossonero in questa stagione da Massimiliano Allegri. Ne ha parlato l'esperto di calciomercato, il giornalista Fabrizio Romano, in un video pubblicato sul suo canale ufficiale su 'YouTube'.🔗 Leggi su Pianetamilan.it

© Pianetamilan.it - Calciomercato Milan, Romano svela quale potrebbe essere il futuro di Nkunku

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