Sul fronte del calciomercato, il Milan sta valutando le opzioni riguardo al giocatore Nkunku. Nei prossimi giorni si deciderà se procedere con una cessione o mantenere il calciatore in rosa. Le decisioni saranno prese dopo le valutazioni interne e gli eventuali incontri con gli agenti. La settimana che si apre potrebbe essere determinante per conoscere le mosse ufficiali del club riguardo al futuro di Nkunku.

Non sarà soltanto il campo a catalizzare l’attenzione in vista di Milan-Juventus. La sfida di domenica a San Siro farà da cornice a una settimana cruciale anche sul fronte mercato. Secondo quanto riportato da 'Calciomercato.com', sugli spalti è atteso Pini Zahavi, potente agente israeliano pronto a incontrare Igli Tare, direttore sportivo rossonero e Comolli, amministratore delegato del club bianconero. Sul tavolo non ci sarà solo una suggestione di altissimo profilo come Robert Lewandowski, ma soprattutto il futuro di Christopher Nkunku. Nkunku, legato al Milan da un contratto fino al 2030, ha fin qui deluso le aspettative. Appena 5 reti in campionato, rendimento altalenante e alcune incomprensioni tattiche hanno alimentato dubbi sul suo ruolo nel progetto tecnico.🔗 Leggi su Pianetamilan.it

© Pianetamilan.it - Calciomercato Milan, valutazioni in corso sul futuro di Nkunku: cessione o altra possibilità?

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