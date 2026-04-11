Un attaccante polacco, nato nel 1988, attualmente in forza al Barcellona, potrebbe lasciare il club a fine stagione. La sua eventuale partenza avviene a parametro zero e sia il Milan che la Juventus sono interessate a ingaggiarlo. Un giornalista romano ha recentemente fornito alcuni dettagli, indicando quale delle due squadre sarebbe più vicina ad assicurarsi le sue prestazioni.

Tanto il Milan quanto la Juventus, in vista della stagione 2026-2027, hanno come obiettivo di mercato il centravanti polacco Robert Lewandowski. L'esperto bomber (classe 1988), teoricamente, dovrebbe liberarsi a parametro zero a fine giugno, dopo l'esperienza nella Liga spagnola con il Barcellona che, comunque, vorrebbe cercare di convincerlo a restare in Catalogna almeno un altro anno. Come andrà a finire questa vicenda di calciomercato? Presto per dirlo. Quel è che è certo è che intorno all'ex attaccante di Borussia Dortmund (103 gol e 42 assist in 187 partite) e Bayern Monaco (344 reti e 73 assist in 375 gare) si sta creando un bel movimento. 🔗 Leggi su Pianetamilan.it

© Pianetamilan.it - Lewandowski, sarà Milan o Juventus? Romano fa chiarezza: “Ecco l’opzione più forte”

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