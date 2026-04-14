Calciomercato | Leao-Milan sarà addio in estate? C’è un fattore che non dipende da lui
Rafael Leao, attaccante del Milan, potrebbe lasciare il club durante il prossimo calciomercato estivo. La possibilità di un suo addio è al centro delle discussioni, con alcuni fattori che potrebbero influenzarne la decisione, indipendentemente dalla volontà del giocatore. La situazione è stata analizzata nel servizio video pubblicato sulla piattaforma 'La Tripletta'.
Rafael Leao, attaccante del Milan, potrebbe partire nel prossimo calciomercato estivo. Il punto sul portoghese ne 'La Tripletta': il video Dopo sette anni, il rapporto tra Rafael Leao e il Milan sembra vicino alla conclusione. Il rendimento dell’attaccante portoghese è in netto calo e cresce l’ipotesi di una cessione nella prossima finestra di calciomercato. Restano da chiarire le destinazioni e i club realmente interessati. Nell'ultima puntata de 'La Tripletta', podcast de 'La Gazzetta dello Sport', è stata fatta un'analisi della sua situazione.🔗 Leggi su Pianetamilan.it
Leao-Milan, addio in estate? Rendimento e un fattore che non dipende da luiDopo sette anni, il rapporto tra Rafael Leao e il Milan sembra vicino alla conclusione.
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