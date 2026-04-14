Rafael Leao, attaccante del Milan, potrebbe lasciare il club durante il prossimo calciomercato estivo. La possibilità di un suo addio è al centro delle discussioni, con alcuni fattori che potrebbero influenzarne la decisione, indipendentemente dalla volontà del giocatore. La situazione è stata analizzata nel servizio video pubblicato sulla piattaforma 'La Tripletta'.

Rafael Leao, attaccante del Milan, potrebbe partire nel prossimo calciomercato estivo. Il punto sul portoghese ne 'La Tripletta': il video Dopo sette anni, il rapporto tra Rafael Leao e il Milan sembra vicino alla conclusione. Il rendimento dell’attaccante portoghese è in netto calo e cresce l’ipotesi di una cessione nella prossima finestra di calciomercato. Restano da chiarire le destinazioni e i club realmente interessati. Nell'ultima puntata de 'La Tripletta', podcast de 'La Gazzetta dello Sport', è stata fatta un'analisi della sua situazione.🔗 Leggi su Pianetamilan.it

© Pianetamilan.it - Calciomercato: Leao-Milan, sarà addio in estate? C’è un fattore che non dipende da lui

Leao-Milan, addio in estate? Rendimento e un fattore che non dipende da luiDopo sette anni, il rapporto tra Rafael Leao e il Milan sembra vicino alla conclusione.

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