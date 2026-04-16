Calciomercato da Alisson a Bernardo Silva | come sarà la Juve del futuro?

La Juventus si prepara alla prossima finestra di calciomercato e ha già stilato una lista di possibili acquisti. Tra i nomi più discussi ci sono portieri, centrocampisti e attaccanti, tra cui un noto portiere brasiliano e un centrocampista portoghese. Oltre a loro, spiccano anche un difensore sudcoreano e un attaccante francese, tutti valutati per rinforzare la rosa in vista della prossima stagione.

La Juve guarda già al mercato per la prossima stagione. Già tanti i nomi in lista per i bianconeri: da Alisson a Bernardo Silva, passando per Kim e Kolo Muani. Ecco come potrà essere la Juve del futuro.🔗 Leggi su Gazzetta.it © Gazzetta.it - Calciomercato, da Alisson a Bernardo Silva: come sarà la Juve del futuro? Notizie correlate Calciomercato Juve: da Alisson a Bernardo Silva, il punto sulle trattative. Gli aggiornamentidi Redazione JuventusNews24Calciomercato Juve, i bianconeri sono al lavoro per rinforzare la rosa e i nomi sul taccuino di Comolli sono diversi. Leggi anche: Juve, da Alisson a Calafiori e Bernardo Silva: ecco la lista mercato di Spalletti Panoramica sull’argomento Temi più discussi: Juve, da Alisson a Calafiori e Bernardo Silva: ecco la lista mercato di Spalletti; La Juve sogna Alisson Becker, Bernardo Silva e Hojbjerg: il piano del mercato estivo di Comolli; Gli obiettivi di mercato della Juve: nel mirino alcuni big che saranno liberi a costo zero; Comolli non si nasconde: Alisson e Bernardo Silva? I big sono attratti dalla Juve. Juventus, Comolli apre a Bernardo Silva e Alisson: il puntoI bianconeri aspettano risposte dal portiere brasiliano del Liverpool e dal centrocampista portoghese, in scadenza di contratto col Manchester City. msn.com La Juve sogna Alisson Becker, Bernardo Silva e Hojbjerg: il piano del mercato estivo di ComolliDal portiere brasiliano del Liverpool al fantasista del Manchester City, fino ad arrivare al mediano danese: le esigenze di Spalletti e la strategia dell'area tecnica ... corrieredellosport.it Bernardo Silva Due ostacoli per i bianconeri - facebook.com facebook Juventus'un yaz transfer döneminde ilgilenmek istedigi isimler. (La Gazzetta dello Sport) Robert Lewandowski Bernardo Silva Alisson Becker Riccardo Calafiori Leon Goretzka Darwin Nunez Kim Min-Jae x.com