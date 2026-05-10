Calcio Verona-Como 0-1 | lariani in Europa

Il Como ha ottenuto una vittoria importante in trasferta contro il Verona, con il risultato di 1-0. La vittoria permette alla squadra di qualificarsi per una competizione europea nella prossima stagione, un risultato mai raggiunto prima nella sua storia. La partita si è svolta il 10 maggio e rappresenta un momento significativo per la società e i tifosi.

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Lorenzo Mariani ad e dg di Leonardo. Gian Piero Cutillo condirettore generale Giornalismo napoletano in lutto per la morte di Riccardo Siano. Fico: Un reporter sempre in prima linea Roma, 10 mag. (askanews) – Partita storica per il Como: la squadra di Fabregas vince a Verona 1-0 e si è garantita la partecipazione a una coppa europea nella prossima stagione per la prima volta nella sua storia. Decisivo un gran gol al 71' di Douvikas, bravo a vincere il duello fisico con Edmundsson e a fulminare Montipò col destro. L’Hellas reagisce, ma al 75' il pareggio di Bowie viene annullato per un fuorigioco di Valentini influente sull’azione. Ancora viva la speranza Champions.🔗 Leggi su Ildenaro.it ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video Douvikas Porta il Como in Europa | VERONA-COMO 0-1 | HIGHLIGHTS | SERIE A ENILIVE 2025/26 Notizie correlate Verona-Como 0-1, Douvikas consegna l'Europa ai larianiLa squadra di Cesc Fabregas resta in piena corsa Champions VERONA - Il Como torna al successo e fa la storia, assicurandosi la qualificazione alle... Como in Europa: Douvikas stende il Verona. Lariani in piena corsa ChampionsIl Como di Cesc Fàbregas ha scritto la storia: espugnando il 'Bentegodi' di Verona (1-0) con un gol di Anastasios Douvikas al 71' i lariani si sono... Argomenti più discussi: Hellas Verona-Como: Match Preview - Como 1907; Hellas Verona Como in tv e streaming: dove vedere la partita; Verona-Como: probabili formazioni e statistiche; LIVE | Verona-Como 0-0 all'intervallo: Var non concede rigore al Verona.