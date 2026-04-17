Il campionato di Serie B entra nel suo momento decisivo con diverse squadre impegnate in sfide importanti. Domenica alle 15:00, la capolista Venezia si recherà a Bari, con l’obiettivo di interrompere una serie di risultati negativi nelle trasferte. La partita rappresenta un’occasione per le due squadre di muovere la classifica e avvicinarsi alle ultime gare della stagione regolare.

Serie B, il rush finale della regular season è ufficialmente iniziato: la capolista Venezia a Bari cercherà di invertire la rotta fuori casa. Frosinone di scena a Modena. Il rush finale della regular season di Serie B è ufficialmente iniziato. Tanti verdetti sono ancora da scrivere a quattro turni dal termine della stagione regolare del campionato cadetto ed ogni punto, da qui a maggio, può pesare come un macigno. La capolista Venezia nello scorso fine settimana ha fallito un’enorme occasione, pareggiando 1-1 sul sintetico di Chiavari contro la Virtus Entella: fuori casa gli arancioneroverdi non sanno più vincere (quattro pareggi di fila in trasferta) e per la promozione diretta bisognerà ancora lottare duramente, visto che l’attuale terza, il Monza, ha soltanto tre punti in meno.🔗 Leggi su Ilveggente.it

© Ilveggente.it - Pronostici Serie B 18 aprile ore 15:00: c’è da sfatare il tabù trasferte

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