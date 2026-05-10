Calcio serie C il Perugia si appresta ad entrare in una settimana chiave per il futuro

Il Perugia si prepara a una settimana importante per il proprio percorso in serie C. Mercoledì 13 maggio è previsto il rientro del direttore generale Hernan Garcia Borras, che si troverà a confrontarsi con gli altri membri della società. La settimana potrebbe rivelarsi decisiva per le decisioni future del club, anche se al momento non sono stati annunciati sviluppi ufficiali.

Un'altra settimana si appresta ad aprirsi e, salvo sviluppi imprevedibili, sarà quella decisiva. Entrando subito nel nocciolo della questione per mercoledì 13 maggio è previsto il ritorno alla base del direttore generale Hernan Garcia Borras, che sicuramente avrà avuto modo di confrontarsi con il.🔗 Leggi su Perugiatoday.it

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