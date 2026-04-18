Calcio serie C il Perugia sciupa il match point Canotto | La palla non voleva entrare
Al termine della partita al Curi, il Perugia ha perso l'opportunità di chiudere in anticipo il campionato di serie C, subendo una sconfitta contro il Campobasso. Nonostante le numerose occasioni create, i padroni di casa non sono riusciti a trovare la rete, mentre gli ospiti hanno sfruttato al meglio la loro unica chance. Dopo i oltre cinque minuti di recupero, il risultato è rimasto invariato, interrompendo così una serie di risultati utili consecutivi del Perugia.
Al triplice fischio, dopo i cinque e passa minuti di recupero, cala il gelo al Curi. Il Campobasso, grazie alla maggiore concretezza nello sfruttare le occasioni (ne ha avuta soltanto una) è riuscito a portare via l'intera posta in palio interrompendo una serie di sette risultati utili.🔗 Leggi su Perugiatoday.it
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