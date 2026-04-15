Calcio serie C il Perugia inizia ad attrezzarsi per il futuro | c' è il riscatto di Ladinetti

Il club di calcio di serie C ha annunciato il riscatto del giocatore Ladinetti, segnando un passo importante per la formazione futura. Mentre la squadra lavora per ottenere la salvezza in questa stagione, si stanno già delineando i primi movimenti per la campagna 202627. La rosa si sta progressivamente formando, con l’obiettivo di prepararsi al meglio per le sfide a venire.

Con la salvezza ancora da conquistare inizia già a comporsi la rosa che affronterà la stagione 202627.Poco tempo fa era stata annunciata, per voce del diretto interessato, la permanenza in biancorosso di Davide Riccardi, domenica nel corso del derby è arrivata quella di Riccardo Ladinetti, che.🔗 Leggi su Perugiatoday.it Notizie correlate Calcio serie C, il Perugia inizia a pensare al Derby dell'Etruria. Da monitorare gli acciaccati: Lisi a rischio operazioneL'esterno romano sarà sottoposto domani ad esami che potrebbero confermare il problema al menisco. Calcio serie C, per il Perugia confermato il ritiro di Cascia ma da venerdìSi riprenderà domani pomeriggio con una seduta all'antistadio, mentre dal giorno successivo ci sarà il trasferimento nella città di Santa Rita. Contenuti utili per approfondire Temi più discussi: La guida sulla Serie C: promozioni, retrocessioni e come funzionano playoff e playout; Calcio serie C, il Ravenna condanna il Pontedera alla retrocessione. Al Grifo basta un punto per salvarsi; Il tabellone dei playoff di Serie C e il regolamento promozione nel 2026; Serie C [LIVE] – I risultati delle gare del 36° turno in tempo reale. Ternana in liquidazione: rischio esclusione, come cambia la classifica del girone B di Serie CAlle spalle dei marchigiani spingerebbe il Ravenna (-3) a 67 punti, mentre in ottica playoff, a causa dell’estromissione della Ternana, il Carpi tornerebbe in corsa per il decimo posto assieme al ... sport.virgilio.it Risultati Serie C: Catania ko a Crotone, 2° posto a rischio! Il Cosenza ne prende tre a Picerno | CLASSIFICAI tre posticipi del lunedì chiudono il 36° turno del Girone C di Serie C. Tre le squadre di Sicilia e Calabria impegnate. Due in uno scontro diretto in zona Playoff: il Crotone batte 2-0 il Catania co ... strettoweb.com CALCIO | Serie B: ufficializzate le date di Playoff e Playout. Bedin guida la riforma verso l’assemblea Figc https://gazzettadelsud.it/p=2196799 - facebook.com facebook