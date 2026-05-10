Calcio serie A | Roma aggancia il Milan al quarto posto

Nella 36ª giornata di Serie A, la Roma ha battuto il Parma 3-2 e si è portata al quarto posto in classifica, agganciando il Milan. Nelle altre partite, il Torino ha sconfitto il Sassuolo 2-1, l’Udinese ha vinto a Cagliari 2-0, mentre Lazio e Inter hanno perso rispettivamente contro il Verona 0-3 e contro il Lecce 0-1. La Juventus ha superato il Lecce 1-0, e il Pisa ha battuto la Cremonese 3-0.

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