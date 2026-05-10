Calcio serie A | Roma aggancia il Milan al quarto posto
Nella 36ª giornata di Serie A, la Roma ha battuto il Parma 3-2 e si è portata al quarto posto in classifica, agganciando il Milan. Nelle altre partite, il Torino ha sconfitto il Sassuolo 2-1, l’Udinese ha vinto a Cagliari 2-0, mentre Lazio e Inter hanno perso rispettivamente contro il Verona 0-3 e contro il Lecce 0-1. La Juventus ha superato il Lecce 1-0, e il Pisa ha battuto la Cremonese 3-0.
Roma, 10 mag. (askanews) – Questi i risultati e la classifica di serie A dopo Parma-Roma 2-3: 36esima giornata Torino-Sassuolo 2-1, Cagliari-Udinese 0-2; Lazio-Inter 0-3; ore Lecce-Juventus 0-1, Verona-Como 0-1; Cremonese-Pisa 3-0; Fiorentina-Genoa 0-0; Parma-Roma 2-3; ore 20.45 Milan-Atalanta. Lunedì 11 maggio ore 20.45 Napoli-Bologna. Classifica: Inter 85, Napoli 70, Juventus 68, Milan, Roma 67, Como 65, Atalanta 55, Lazio 51, Udinese 50, Bologna, Sassuolo 49, Torino 44, Parma 42, Genoa 41, Fiorentina 38, Cagliari 37, Lecce 32, Cremonese 31, Verona 20, Pisa 18 (Inter campione d’Italia. Retrocesse in B Pisa e Verona). 37ª giornata (17.05.2026)da definire anticipi e posticipi Atalanta-Bologna, Cagliari-Torino, Como-Parma, Genoa-Milan, Inter-Verona, Juventus-Fiorentina, Pisa-Napoli, Roma-Lazio, Sassuolo-Lecce, Udinese-Cremonese.🔗 Leggi su Ildenaro.it
Roma and AC Milan share points after 1-1 draw
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