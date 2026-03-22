La Roma vince 1-0 all’Olimpico contro il Lecce e torna al successo dopo un mese. Con questa vittoria la squadra di Gasperini sale a 64 punti e aggancia la Juventus, fermata in casa a sorpresa dal Sassuolo. Al quarto posto solitario con tre lunghezze in più c’è il Como di Fabregas, che ha travolto 5-0 il Pisa. Nel primo tempo Malen e compagni non riescono a trovare il varco giusto contro la difesa salentina molto ben organizzata. A parte un gol annullato a Pisilli al 26’, Falcone non corre mai seri pericoli. Nella ripresa Gasperini manda in campo Robinio Vaz ed è proprio l’attaccante classe 2007 a siglare al 57’ la rete del vantaggio con un colpo di testa. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it

© Ilgiornale.it - Serie A, la Roma supera di misura il Lecce e aggancia la Juve al quarto posto

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Hermoso (assist + salvataggio sulla linea) e Robinio Vaz (1° gol in Serie A) lanciano la Roma verso la corsa al 4° posto Hai preso i loro bonus #Fantacalcio #SerieA x.com