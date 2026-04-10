Calcio risultati Serie A Roma aggancia la Juve al quarto posto
Nella 32esima giornata di Serie A, la Roma ha battuto il Pisa con un risultato di 3-0. Con questa vittoria, la squadra romana ha raggiunto la Juventus al quarto posto in classifica. La partita si è svolta ieri e ha visto la squadra di casa ottenere tre punti fondamentali. La classifica aggiornata mostra ora entrambe le squadre a pari punti, con un margine di distanza rispetto alle posizioni superiori.
Roma, 10 apr. (askanews) – Questi i risultati e la classifica della 32esima giornata di serie A dopo Roma-Pisa 3-0: 32esima giornata Roma-Pisa 3-0. Sabato 11 aprile, ore 15 Cagliari-Cremonese e Torino-Verona; ore 18 Milan-Udinese; ore 20.45 Atalanta-Juventus. Domenica 12 aprile, ore 12.30 Genoa-Sassuolo; ore 15 Parma-Napoli; ore 18 Bologna-Lecce; ore 20.45 Como-Inter. Lunedì 13 aprile ore 20.45 Fiorentina-Lazio. Classifica: Inter 72, Milan 63, Napoli 62, Como 58, Juventus, Roma 57, Atalanta 53, Bologna 45, Lazio 44, Sassuolo 42, Udinese 40, Torino 36, Parma 35, Genoa 33, Fiorentina 32, Cagliari 30, Cremonese, Lecce 27, Verona, Pisa 18. 33ª giornata Venerdì 17 aprile, ore 18. 🔗 Leggi su Ildenaro.it
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