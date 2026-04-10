Calcio risultati Serie A Roma aggancia la Juve al quarto posto

Nella 32esima giornata di Serie A, la Roma ha battuto il Pisa con un risultato di 3-0. Con questa vittoria, la squadra romana ha raggiunto la Juventus al quarto posto in classifica. La partita si è svolta ieri e ha visto la squadra di casa ottenere tre punti fondamentali. La classifica aggiornata mostra ora entrambe le squadre a pari punti, con un margine di distanza rispetto alle posizioni superiori.