Calcio Napoli 39 anni fa il primo Scudetto degli azzurri

Il 10 maggio 1987 il Napoli conquistò il suo primo scudetto in Serie A, battendo la Fiorentina in casa. Era una partita giocata in un San Paolo senza il terzo anello e senza copertura, ancora in fase di restyling in vista dei Mondiali di Italia ’90. Sono passati 39 anni da quella vittoria storica per la squadra partenopea, che portò il primo titolo nazionale nella sua storia.

Ricevi gli aggiornamenti di Zazoom.it su Google Tutti gli aggiornamenti dalle migliori fonti direttamente su Google.

Segui

Sono trascorsi 39 anni dal primo Scudetto del Napoli. Era il 10 maggio del 1987 e gli azzurri ospitarono la Fiorentina di Roberto Baggio in un San Paolo ancora senza terzo anello e senza copertura (arrivarono con il restyling dei Mondiali di Italia ‘90). Finì 1-1, un pareggio che consegnò a.🔗 Leggi su Napolitoday.it ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video Il primo scudetto del Napoli non si scorda mai! Notizie correlate Napoli-Lazio 0-2, Cancellieri e Basic spengono i sogni scudetto degli azzurriNapoli, 18 aprile 2026 - Il Napoli per restare in qualche modo in scia all'Inter, ieri a valanga sul Cagliari, e per difendere la seconda posizione... Leggi anche: Calcio Napoli Lazio 0-2. Bruttissima prestazione degli azzurri Argomenti più discussi: Como-Napoli, Conte: Buona prestazione, passo in avanti per la Champions; Como-Napoli è Fabregas contro Conte: l'allievo sfida il maestro; Caivano, una giornata di solidarietà nel segno di Dios; Ha contribuito allo Scudetto del Napoli: Pedro si ritira, ecco quando darà l'addio al calcio.