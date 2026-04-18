Nel match di ieri pomeriggio, il Napoli ha subito una sconfitta per 2-0 contro la Lazio. I gol sono stati segnati da Cancellieri e Basic, che hanno portato la squadra ospite alla vittoria allo Stadio di Napoli. La partita si è svolta senza sorprese, con i padroni di casa che hanno cercato di reagire senza riuscirci. La sconfitta ha compromesso le possibilità di mantenere viva la corsa allo scudetto.

Napoli, 18 aprile 2026 - Il Napoli per restare in qualche modo in scia all' Inter, ieri a valanga sul Cagliari, e per difendere la seconda posizione dal Milan (domani di scena a Verona ), e la Lazio per riavvicinarsi almeno all'ottavo posto occupato dal Bologna: come già accaduto una settimana fa a Parma, gli azzurri approcciano molto male e vanno in svantaggio già al 6', quando i biancocelesti passano con Cancellieri a chiusura di un'azione tutta in velocità come ce ne saranno molte nel corso di un primo tempo molto complicato per i padroni di casa. A metà match il migliore della banda Conte è Milinkovic-Savic, decisivo in varie occasioni e in particolare al 31', quando respinge il rigore calciato da Zaccagni, che poi fallisce anche la seconda chance avuta sulla ribattuta (punita nell'occasione una spinta di Lobotka su Noslin ).🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

© Sport.quotidiano.net - Napoli-Lazio 0-2, Cancellieri e Basic spengono i sogni scudetto degli azzurri

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