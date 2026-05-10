Calcio Malagò | De Laurentiis è personaggio vulcanico
Giovanni Malagò ha commentato le dichiarazioni di un dirigente calcistico definendolo un personaggio vulcanico e originale. La sua osservazione è stata fatta durante un evento al Circo Massimo, in occasione della partenza della 'Race for the Cure'. Malagò, candidato alla presidenza della Federazione Italiana Giuoco Calcio, ha espresso il suo punto di vista senza entrare in dettagli o motivazioni ulteriori.
“De Laurentiis? È sempre originale, vulcanico”. Lo ha dichiarato Giovanni Malagò, candidato della Lega Serie A alla presidenza della Figc, commentando le parole del patron del Napoli a margine della partenza della 'Race for the Cure' al Circo Massimo. Il patron azzurro aveva detto che ".Roma e il.🔗 Leggi su Napolitoday.it
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