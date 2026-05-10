Calcio Malagò | De Laurentiis è personaggio vulcanico

Giovanni Malagò ha commentato le dichiarazioni di un dirigente calcistico definendolo un personaggio vulcanico e originale. La sua osservazione è stata fatta durante un evento al Circo Massimo, in occasione della partenza della 'Race for the Cure'. Malagò, candidato alla presidenza della Federazione Italiana Giuoco Calcio, ha espresso il suo punto di vista senza entrare in dettagli o motivazioni ulteriori.

Ricevi gli aggiornamenti di Zazoom.it su Google Tutti gli aggiornamenti dalle migliori fonti direttamente su Google.

Segui