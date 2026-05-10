Il presidente di un'importante organizzazione sportiva ha affermato che sono in corso delle discussioni finalizzate alla definizione di un nuovo programma, sottolineando di aver sempre mantenuto rispetto per tutte le parti coinvolte. In un'intervista, ha anche commentato un noto dirigente del calcio, descrivendolo come una persona originale e vulcanica, senza fornire ulteriori dettagli sui contenuti delle conversazioni in corso.

AGI - "Stiamo completando dei ragionamenti anche sul programma. Ho avuto un mio criterio dall'inizio di rispetto nei confronti delle componenti". Lo ha dichiarato Giovanni Malagò, ex presidente del Coni e candidato della Lega Serie A alla presidenza della Figc, parlando a margine della partenza della 'Race for the Cure' al Circo Massimo in merito alla scadenza del 13 maggio per sciogliere la riserva sulla candidatura. "Mi auguro che ci possa essere qualche considerazione da parte di qualche componente federale prima della data del 13 maggio. Intanto stiamo andando avanti con le carte, preparando tutta la parte formale e burocratica che è abbastanza stupefacente.🔗 Leggi su Agi.it

© Agi.it - Malagò e la Figc: "Stiamo completando dei ragionamenti. De Laurentiis? Originale e vulcanico"

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Calcio, Malagò: Figc Stiamo completando ragionamenti su elezioni

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