Durante un’Assemblea di Lega, il presidente del Napoli ha dichiarato di aver contattato il presidente del CONI per chiedergli di occuparsi della situazione del calcio italiano, precisando che stava per partire per Los Angeles. Non sono stati forniti ulteriori dettagli sul contenuto delle conversazioni o sulle decisioni prese. La richiesta si inserisce nel contesto delle recenti discussioni sulla gestione del calcio nazionale.

Aurelio De Laurentiis, presidente del Napoli, ha parlato dall’Assemblea di Lega. Queste le sue parole: “Stavo partendo per Los Angeles, ho chiamato Malagò e gli ho detto che doveva prendere in mano la situazione del calcio italiano. Gli ho detto “ Sei un imprenditore, sei stato al Coni, hai cercato il circolo più importante d’Europa, nessuno meglio te che sei anche un grande sportivo. Unico difetto è che sei innamorato della Roma, sopporteremo anche questo”. La verità è che siamo stanchi di persone che interpretano ruoli istituzionali per avere un proprio prestigio, questo non va bene. Nella vita la cosa più importante è lavorare, ma per farlo bene bisogna sapere.🔗 Leggi su Gbt-magazine.com

© Gbt-magazine.com - De Laurentiis: “Malagò può salvare il calcio italiano”

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