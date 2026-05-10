Calcio l' Ostuni vince a Matino e ritorna in Eccellenza | seconda promozione di fila

L'Ostuni Calcio 2024 ha conquistato una vittoria per 2 a 0 contro la Virtus Matino, assicurandosi così la promozione in Eccellenza pugliese. La partita si è giocata a Matino, nel Lecese, e rappresenta la seconda promozione consecutiva per la squadra. La vittoria permette all'Ostuni di tornare nel campionato di categoria superiore per la prossima stagione.

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