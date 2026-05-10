Calcio l' Ostuni vince a Matino e ritorna in Eccellenza | seconda promozione di fila

Da brindisireport.it 10 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

L'Ostuni Calcio 2024 ha conquistato una vittoria per 2 a 0 contro la Virtus Matino, assicurandosi così la promozione in Eccellenza pugliese. La partita si è giocata a Matino, nel Lecese, e rappresenta la seconda promozione consecutiva per la squadra. La vittoria permette all'Ostuni di tornare nel campionato di categoria superiore per la prossima stagione.

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MATINO (LECCE) - L'Ostuni Calcio 2024 batte la Virtus Matino per 2 a 0 e stacca il pass per il prossimo torneo di Eccellenza pugliese. Protagonista del campionato di Promozione dall'inizio alla fine, oggi (10 maggio), la formazione gialloblù ha conquistato gli ultimi tre punti della stagione.🔗 Leggi su Brindisireport.it

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