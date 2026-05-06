L' Ostuni a Matino per vincere il titolo di Eccellenza | trasferta vietata ai tifosi gialloblu

Domenica 10 maggio si svolgerà l’ultima giornata del campionato di Promozione nel girone B pugliese, con la partita tra Virtus Matino e Ostuni. La sfida si giocherà nel comune di Matino e, per motivi di ordine pubblico, è stato disposto il divieto di trasferta ai tifosi residenti nella provincia di Brindisi. Questa decisione riguarda esclusivamente i supporter di una delle due squadre coinvolte nel match.

LECCE - Trasferta vietata ai residenti della provincia di Brindisi per la partita di calcio tra Virtus Matino e Ostuni, gara che si terrà domenica prossima, 10 maggio, valevole per l'ultima giornata del campionato pugliese di Promozione, girone B. La formazione della città bianca è a un passo.🔗 Leggi su Brindisireport.it Notizie correlate Coppa Italia: vietata la trasferta ai tifosi dell'Ostuni per la semifinale di SquinzanoLa decisione del prefetto di Lecce per prevenire incidenti nella gara di ritorno del 26 febbraio, vista la rivalità tra le tifoserie OSTUNI - I... Trasferta vietata ai tifosi rossazzurri: scoppia il caso prima di Benevento-CataniaAlla vigilia di una delle sfide più attese del campionato, la partita tra Benevento e Catania finisce al centro di un acceso dibattito. Aggiornamenti e contenuti dedicati Argomenti più discussi: L'Ostuni a Matino per vincere il titolo di Eccellenza: trasferta vietata ai tifosi gialloblu; L’Ostuni non conosce ostacoli: battuto anche il Mesagne; In Prefettura il Comitato Provinciale Ordine e Sicurezza pubblica; Promozione girone B Puglia. Oggi 15^ giornata di ritorno [SEGUI LIVE]. Ostuni che Partecipa - aggiornamento. Si comunica che il calendario degli incontri del percorso partecipativo “Ostuni che Partecipa” è temporaneamente sospeso. Aggiornamenti sul calendario e sulle modalità di svolgimento del percorso saranno comunicat - facebook.com facebook