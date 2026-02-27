Il sogno europeo del Bologna continua | Brann al tappeto e ottavi di finale serviti

Il Bologna prosegue il suo cammino in Europa con una vittoria che conferma la qualificazione agli ottavi di finale. La squadra ha battuto il Brann con il risultato di 1-0, ripetendo il successo dell’andata in Norvegia. La partita si è disputata sotto le luci del Dall’Ara, dove i tifosi hanno festeggiato un risultato importante per la stagione dei rossoblù.

Bologna, 26 febbraio 2026 – Ottavi di finale: il sogno europeo del Bologna continua. Brann al tappeto, 1-0 come sette giorni fa all'andata a Bergen, ma questa volta sotto le luci del Dall'Ara che, come lunedì post-Udinese, fa festa, abbracciando fino alla fine i rossoblù. Gambe pesanti e anche tremolanti in avvio. Al 5' Skorupski è chiamato al primo miracolo, salvando in tuffo e in due tempi la botta ravvicinata di Thorsteinsson, il più lesto di tutti a calciare verso la porta un pallone rimasto pericolosamente in area dopo una mischia su corner. La risposta rossoblù arriva in due frammenti, a distanza di dieci minuti: prima Rowe, poi Vitik, ma in entrambi i casi il bersaglio resta lontano.