CALCIO COPPA LIGURIA Arcola beffata nel finale Riese un gol da Sogno

Nel match di Coppa Liguria, Riese ha battuto Arcola Garibaldina per 1-0 grazie a un gol nei minuti finali. La partita si è conclusa con la rete di un giocatore di Riese, mentre l'Arcola ha provato a reagire senza riuscire a pareggiare. La formazione di Riese comprendeva Riva, Arpe, Casale e Pecaj, tra gli altri, mentre l'Arcola ha schierato i propri titolari senza segnare.

Riese 1 Arcola Garibaldina 0 RIESE: Riva, Arpe, Casale, Pecaj, Dondero, Bove, Ginocchio (69’ Castronovo), Cappelli D., De Vincenzi (69’ Migliore), Cappelli M., Gremo (60’ Sogno). All. Sanguineti. ARCOLA GARIBALDINA: Seganti, Maggiani, Figoli, Merlin, Chiodo, Hassoun, Massini, Mazza, Leotta (58’ Simoni), Mulattieri (78’ Campagni), Di Moisè. All. Bertonati. Arbitro: Ravenna di Chiavari. Rete: 85’ Sogno. CHIAVARI – Una rimaneggiata Arcola Garibaldina perde 1-0 nei minuti finali la sfida del girone di semifinale di Coppa Liguria di Seconda categoria sul campo della Riese. Con questo risultato la classifica del girone vede in testa l’Andrea Doria con 3 punti (differenza reti +2), Riese 3 (-1), Arcola Garibaldina 0 (-1). 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net © Sport.quotidiano.net - CALCIO COPPA LIGURIA. Arcola beffata nel finale. Riese, un gol da Sogno Articoli correlati Pisa Atalanta, esordio da sogno per il neo acquisto Durosinmi: gol nel finale contro la Dea decisivo!Il Pisa ritrova il gol davanti al proprio pubblico e lo fa grazie a Rafiu Durosinmi, il colpo più costoso della storia del club. Calcio Seconda categoria. Sorpresa nel derby. Il Romito sconfigge la capolista ArcolaGiornata di sorprese in Seconda categoria a cominciare dal derby di Arcola vinto 2-1 dal Romito Magra sulla capolista Arcola Garibaldina, in... Aggiornamenti e notizie su CALCIO COPPA LIGURIA Arcola beffata nel... Temi più discussi: Coppa Liguria Seconda Categoria. La seconda giornata in versione spezzatino, tre gare in tre giorni: il programma; Seconda Categoria. Proseguono i campionati, Arcola Garibaldina - Ceula il match del weekend: il programma; Emanuele Sanguineti è il nuovo allenatore della Riese; Seconda Categoria F. L'Arcola Garibaldina vince il big match con il Ceula e allunga: highlights (video). Calcio Seconda categoria. Arcola spicca il voloLa capolista Arcola Garibaldina allunga in classifica battendo 2-1 il Ceula nel big-match del Tanca: il vantaggio sui levantesi è ora di 6 punti. Gli ospiti, in 10’ dal 18’ per l’espulsione di Catena, ... sport.quotidiano.net Coppa Italia dilettanti: Alessandria – Pietra Ligure 3-1. Grigi, altra vittoria da incorniciareNel match valido per gli ottavi di finale della fase nazionale della Coppa Italia dilettanti (Eccellenza), la formazione di Alberto Merlo ribasice la propria ... lastampa.it I Carabinieri incontrano i cittadini nelle frazioni di Comune Di Arcola per metterli in guardia dalle truffe - facebook.com facebook Commissione #Sport di Anci Liguria, presieduta dal Coordinatore e Vicesindaco di Arcola Gianluca Tinfena, con la partecipazione straordinaria di Giulio Ivaldi, Vicepresidente della Lega Nazionale Dilettanti e Presidente della F.I.G.C. L.N.D. Liguria ancilig x.com