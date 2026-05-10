Nel 21° turno di Serie A di calcio femminile, si è disputato il derby d’Italia tra Juventus e Inter, con un risultato di parità. I match conclusivi del penultimo turno hanno chiuso le gare di campionato, mentre si attendeva l’esito finale della stagione. La Juventus si prepara ora ad affrontare la fase di Champions League, con l’obiettivo di competere nel massimo torneo continentale.

Si attendeva l’ultimo verdetto del campionato di Serie A di calcio femminile. Nei match conclusivi del penultimo turno, i riflettori erano puntati soprattutto sul derby d’Italia tra Juventus e Inter. All’Allianz Stadium, il big match della giornata della massima serie in rosa ha premiato la Vecchia Signora, per la conquista del pass per la Champions League. La sfida andata in scena sul terreno piemontese si è conclusa con un pirotecnico 3-3. Alla squadra allenata da Max Canzi bastava un punto per raggiungere il proprio obiettivo, e il pareggio contro le nerazzurre si è rivelato sufficiente. Ne è nato un confronto spettacolare, giocato a ritmi alti e con continui ribaltamenti di fronte.🔗 Leggi su Oasport.it

© Oasport.it - Calcio femminile, Juventus in Champions League: pari contro l’Inter nel 21° turno di Serie A

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