Calcio femminile Roma vittoriosa nel match clou contro l’Inter Juventus fermata nel 15° turno di Serie A

Roma conquista la vittoria contro l’Inter grazie a un gol decisivo nel secondo tempo. La squadra romana ha mantenuto il possesso palla e ha sfruttato al meglio le occasioni create, portando a casa tre punti fondamentali. L’Inter, invece, ha tentato di reagire senza riuscire a trovare il pareggio. La partita ha mostrato la determinazione della Roma e il momento difficile delle nerazzurre. La classifica si aggiorna con questa vittoria importante.

È andato definitivamente in archivio il 15° turno del campionato di Serie A Femminile, una giornata cruciale per delineare i vertici della classifica. Tre le sfide di rilievo, a partire da quella dell’Arena Civica di Milano, dove l’attesa era tutta per il big match tra Inter e Roma, le prime due della graduatoria. Le nerazzurre erano a caccia della dodicesima vittoria consecutiva tra campionato e Coppa Italia Women, competizione che tornerà presto a mettere di fronte le due squadre per un posto in finale. Le giallorosse, dominanti nella gara d’andata (3-0 con reti di Pandini, Dragoni e Giugliano), si affidavano anche ai precedenti: in due delle tre stagioni in cui, dopo 15 giornate, avevano raggiunto quota 33 punti o più, è poi arrivato lo Scudetto (2023 e 2024). 🔗 Leggi su Oasport.it

