Nella diciannovesima giornata del campionato di calcio femminile, la squadra di casa ha ottenuto una vittoria importante contro la Juventus, avvicinandosi alla conquista del titolo. Nel frattempo, l'Inter ha recuperato un risultato positivo dopo essere stata sotto nel punteggio, grazie a un secondo tempo di rimonta. Le partite hanno fornito indicazioni chiare sulla situazione in classifica, con la corsa allo scudetto che si fa sempre più interessante.

La diciannovesima giornata di Serie A di calcio femminile ha offerto indicazioni quasi definitive nella corsa al titolo, con la Roma che ha compiuto un passo forse decisivo verso lo scudetto. Nel big match di Biella, le giallorosse si sono imposte di misura sulla Juventus grazie alla rete al 59’ di Giulia Dragoni, capitalizzando al meglio una gara equilibrata e intensa. Tre punti pesantissimi che, complice la contemporanea vittoria dell’Inter, non hanno ancora chiuso aritmeticamente i giochi, ma hanno consolidato un vantaggio importante: sei lunghezze a tre giornate dal termine. Le nerazzurre hanno infatti tenuto viva la corsa al titolo grazie al successo in rimonta sul campo del Genoa.🔗 Leggi su Oasport.it

© Oasport.it - Calcio femminile, Roma vittoriosa contro la Juventus e vicina allo Scudetto, Inter in rimonta nel 19° turno di Serie A

Notizie correlate

Calcio femminile, Roma vittoriosa nel match clou contro l’Inter. Juventus fermata nel 15° turno di Serie AÈ andato definitivamente in archivio il 15° turno del campionato di Serie A Femminile, una giornata cruciale per delineare i vertici della classifica.

Calcio femminile, match clou Juventus-Roma nel 19° turno di Serie A. Scontri decisivi per la salvezzaLa diciannovesima giornata della Serie A di calcio femminile segna uno snodo decisivo nella corsa finale al titolo e alla salvezza.

Approfondimenti e contenuti

Temi più discussi: Scheda giocatore Musumeci Vittoria; Gasperini: Ranieri? Tirato dentro, non ne parlo. Ma non metteteci sullo stesso piano...; Soccer Altamura: vittoria facile in casa; Vittoria Magnitudo FCCG.

Calcio femminile, Roma vittoriosa contro la Juventus e vicina allo Scudetto, Inter in rimonta nel 19° turno di Serie ALa diciannovesima giornata di Serie A di calcio femminile ha offerto indicazioni quasi definitive nella corsa al titolo, con la Roma che ha compiuto un ... oasport.it

Calcio femminile, match clou Juventus-Roma nel 19° turno di Serie A. Scontri decisivi per la salvezzaLa diciannovesima giornata della Serie A di calcio femminile segna uno snodo decisivo nella corsa finale al titolo e alla salvezza. Il campionato, tornato ... oasport.it

Calcio Femminile La Women Torres ospita a Usini la Tharros nel derby della Serie C: le parole del preparatore dei portieri Pulina in vista del match - facebook.com facebook