Calcio Eccellenza Vis Nova spreca 3 gol | Così fa più male

Nella giornata di calcio di Eccellenza sono stati giocati tre anticipi. Venerdì sera, la Vis Nova ha pareggiato 3-3 contro la Sestese in una partita ricca di emozioni e cambi di risultato continui. La squadra locale ha avuto diverse occasioni per chiudere la gara, ma ha sprecato almeno tre gol, rendendo il pareggio finale ancora più amaro.