Calcio Eccellenza Vis Nova spreca 3 gol | Così fa più male
Nella giornata di calcio di Eccellenza sono stati giocati tre anticipi. Venerdì sera, la Vis Nova ha pareggiato 3-3 contro la Sestese in una partita ricca di emozioni e cambi di risultato continui. La squadra locale ha avuto diverse occasioni per chiudere la gara, ma ha sprecato almeno tre gol, rendendo il pareggio finale ancora più amaro.
Tre gli anticipi di Eccellenza. Primo il rocambolesco 3-3 della Vis Nova con la Sestese di venerdì sera. Alle Lucertole di Giussano non basta andare in vantaggio tre volte con Schiavina, Traversa e Trezza. Rispondono Scaglione, Sansone e Napoli (al 95’). "Così fa male" dice mister Raspelli che però aggiunge: "I ragazzi han fatto una grandissima prestazione venendo puniti nelle uniche occasioni degli avversari. Importante muovere la classifica". Ieri la Lentatese perde in casa 3-2 col Saronno. Mattatore per gli ospiti è Andrea Vassallo autore di una tripletta, per i rossoblù segnano Malacarne e Tagliabue. Si ferma invece il “magic moment“ dell’Ardor battuta 2-1 a Legnano. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net
Calcio Amichevoli. Pari Vis Nova-Cormano. Gheller prova il LazzateI campionati regionali iniziano domenica quindi nel weekend appena trascorso le squadre hanno colto l’occasione per ritrovare il ritmo partita...
Calcio a 5: in Serie B il Bagnolo cade male (6-1) in casa dell’Arpi Nova, mentre in C1 gli Original Celtic Bhoys sbancano Guastalla. L’OR ringrazia il portiere Piccioni e fa il blitzImportante successo esterno per l’Olimpia Regium (22), vittoriosa 3-2 a Merate contro il fanalino Saints Milano (10) nella seconda giornata di...
Calcio Eccellenza, oggi tanti anticipi: Fbc Saronno, Caronnese, Ardor LazzateSARONNO - Si giocano quasi tutte in anticipo le gare della 9' giornata di ritorno in Eccellenza. Il programma completo, gare e orari Ieri Vis Nova ... ilsaronno.it
Calcio Eccellenza, Mastrolonardo (Lentatese): “Terzo gol Saronno viziato da un fallo” - facebook.com facebook
#Calcio, #Eccellenza. Prova di cuore dei rossoneri che battono il San Salvo - VIDEO x.com