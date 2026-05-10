Calcio e solidarietà - Tra la squadra dei giornalisti toscani dell’Ussi e il Circolo Rondinella | 4-4 ’Memorial Zuppa’ un pari show
Nel match tra la squadra dei giornalisti toscani dell’Ussi e il Circolo Rondinella, il punteggio si è concluso 4-4. La gara, definita la più complessa finora, ha visto entrambe le squadre impegnate a recuperare nel finale, portando il risultato a un pareggio ricco di emozioni. La partita rientra nel contesto del “Memorial Zuppa”, evento che unisce sport e solidarietà.
Un pareggio (4-4) in rimonta al termine della partita più difficile disputata finora. È quello conquistato ieri sul campo del Club Sportivo alle Cascine dall’Ussi Toscana contro il Circolo Rondinella del Torrino nell’ambito del 1° torneo promosso dall’Uisp Firenze e intitolato a Nicola Zuppa, storico educatore degli Istituti penitenziari fiorentini e punto di riferimento per il dialogo, la mediazione e l’integrazione. È stata una partita combattuta e ricca di capovolgimenti di fronte. La squadra dei giornalisti sportivi della Toscana passava in vantaggio con Guida ma si faceva riprendere sul finire del primo tempo. Di nuovo avanti grazie a un’autorete nata da un’azione del capitano Del Corona, poi il portiere Stefanini sventava il 2-2 deviando un calcio di rigore.🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net
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