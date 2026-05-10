Calcio e solidarietà - Tra la squadra dei giornalisti toscani dell’Ussi e il Circolo Rondinella | 4-4 ’Memorial Zuppa’ un pari show

Nel match tra la squadra dei giornalisti toscani dell’Ussi e il Circolo Rondinella, il punteggio si è concluso 4-4. La gara, definita la più complessa finora, ha visto entrambe le squadre impegnate a recuperare nel finale, portando il risultato a un pareggio ricco di emozioni. La partita rientra nel contesto del “Memorial Zuppa”, evento che unisce sport e solidarietà.

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