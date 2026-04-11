Calcio a 5 pari tra Italia e Germania in amichevole a Luneberg | buon test per la squadra di Samperi

Nel calcio a 5, Italia e Germania si sono affrontate in un’amichevole a Luneberg, con un risultato di parità. La partita si è svolta presso la LKH Arena, che era piena in ogni settore, segnando il debutto storico tra le due nazionali sul parquet di 40x20 metri. La sfida è stata l’occasione per la squadra italiana di testare le proprie capacità in vista di impegni futuri.

Italia-Germania, anche nel futsal, non è una partita qualunque. Alla LKH Arena di Luneberg, esaurita in ogni ordine di posti, si è consumato un debutto storico: per la prima volta le due nazionali si sono affrontate sul parquet del 40×20. Un’ amichevole, certo, ma dal forte valore simbolico e tecnico, utile soprattutto agli azzurri di Salvo Samperi per testare un gruppo rinnovato e più giovane. PRIMO TEMPO. L’avvio è equilibrato, con ritmi alti e grande attenzione tattica. La Germania prova a sfruttare la fisicità — emblematico il tentativo di Matias Block, neutralizzato da Bellobuono — mentre l’Italia costruisce con maggiore qualità. Gli azzurri vanno vicini al vantaggio in più occasioni: Julio de Oliveira impegna il portiere tedesco, che si ripete poco dopo sul capitano Pulvirenti, ben servito dallo stesso de Oliveira.🔗 Leggi su Oasport.it © Oasport.it - Calcio a 5, pari tra Italia e Germania in amichevole a Luneberg: buon test per la squadra di Samperi Leggi anche: Hockey ghiaccio: Italia, ultima amichevole contro la Germania. Test di lusso verso Milano Cortina 2026 Leggi anche: Calcio a 5, Italia alla prova a Lüneburg in amichevole contro la Germania