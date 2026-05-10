Calcio a 5 | lo Sporting di Merlim fa sua la Champions League! Battuto il Palma in maniera secca

Lo Sporting CP ha vinto la finale della UEFA Futsal Champions League contro il Palma, battendolo con un risultato netto. La partita si è giocata alla Vitifrigo Arena di Pesaro, che ha ospitato l’evento. Con questa vittoria, lo Sporting si è aggiudicato il titolo di campione europeo di calcio a 5. La gara si è conclusa con una vittoria convincente per la squadra portoghese.

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La Vitifrigo Arena di Pesaro ha restituito il suo verdetto: lo Sporting CP è la nuova squadra campione della UEFA Futsal Champions League. Nella finalissima i lusitani, nei quali milita Alex Merlim, uno dei simboli del calcio a 5 italiano, hanno battuto in maniera secca 2-0 gli spagnoli del Palma, che dopo tre anni di vittorie cedono lo scettro continentale. Gara decisa dalle reti di Diogo Santos, in apertura, e dall’autorete di Alisson, a meno di cinque minuti dalla fine del match. Nel mezzo, bravi i biancoverdi a superare un’inferiorità causata dall’espulsione dello stesso Diogo Santos, poco prima della fine della frazione d’apertura. Lo Sporting mette così in bacheca il terzo titolo della sua storia dando seguito alle vittorie del 2019 e del 2021 e lanciando la sfida alle altre formazioni europee in vista della prossima stagione.🔗 Leggi su Oasport.it © Oasport.it - Calcio a 5: lo Sporting di Merlim fa sua la Champions League! Battuto il Palma in maniera secca ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video Notizie correlate Champions League futsal: lo Sporting vola ai rigori, sfida con Palma? Punti chiave Come influirà l'infortunio di Chemi sulla sfida per il terzo posto? Chi riuscirà a fermare la tripletta decisiva di Fabinho in finale?... Calcio a cinque, Final four di Champions League: domani trofeo in palio alle 18. Sporting e Palma avanti ai rigori dopo emozioni fortiDomani alle 18:00 sará Sporting-Palma la finale di Champions League di calcio a 5. Argomenti più discussi: UEFA Futsal Champions League, Final Four: a Pesaro è Matchday-1, niente derby Azzurro Motta-Merlim. Gli ultimi biglietti disponibili; ChampionsLeague, focus sulle finaliste: lo Sporting CP di Alex Merlim a caccia del terzo trionfo; È la settimana della UEFA Futsal Champions League: dall’8 al 10 maggio a Pesaro in campo il gotha europeo; Anteprima semifinali Futsal Champions League: Cartagena-Sporting CP, Palma-Étoile Lavalloise.